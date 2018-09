'Als Emmen hoger eindigt dan Groningen, dan krijg je een krat bier'

FC Groningen staat laatste in de eredivisie en promovendus FC Emmen negende. Toch durft voorzitter John de Jonge van Supportersvereniging FC Groningen een wedje te leggen dat zijn cluppie uiteindelijk boven de Drenten eindigt.

'Ik ben ervan overtuigd dat Groningen hoger gaat eindigen. Zo niet, dan krijg je van mij een krat bier', zegt De Jonge tegen RTV Drenthe-radio-dj Arnold Jeuring.

Eenrum en Emmen

De Jonge komt uit de wijk Bargeres in Emmen, maar woonde jarenlang in Eenrum. Van rivaliteit in zijn hart is geen sprake. 'Juist prachtig dat zo'n club het zo goed doet.'

In zijn eigen FC heeft hij nog het volste vertrouwen, ondanks de valse start aan de competitie. 'We hebben een jonge ploeg en hebben een aantal wedstrijden ook terecht verloren. Tegen PEC Zwolle ging het alweer een stuk beter, alleen kregen we één tegenslag.'

Kratje bier

Of De Jonge een kratje bier moet kopen voor de Drentse dj weten we over 29 wedstrijden. 'Die staat John: op 13 mei bellen we je weer', aldus Jeuring.