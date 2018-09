Zomerhitte drukt omzet Museum Nienoord met dertig procent

De warmste zomer sinds de start van de weermeting zorgt voor een omzetdaling bij Museum Nienoord. Volgens Geert Pruiksma gaat het om zo'n dertig procent verlies ten opzichte van andere jaren.

'Dit geldt denk ik ook voor vergelijkbare instanties. Als de temperatuur boven een graadje of 25 uitkomt, valt het ineens helemaal stil. Dan gaan mensen zwemmen of zeilen, maar echt niet naar musea.'

Verschuiven is geen optie

Een oplossing is er volgens Pruiksma niet. Tentoonstellingen en bijkomende zaken zoals verzekeringen moeten bijtijds worden geregeld, waardoor 'zomaar' verschuiven geen optie is.

Zijn collega's en hij zijn derhalve overgeleverd aan de weergoden. 'Dat geldt ook voor markten, openluchtfestivals en tuinfairs.Hoe extremer de weersomstandigheden worden, des te afhankelijker wij ervan zijn.'

Museumweertje

Te heet is niet goed voor de klandizie, maar ook winterweer is niet bevorderlijk. Maar wat dan wel? 'Het moet te mooi zijn om binnen te blijven en te slecht om buiten te blijven', schetst Pruiksma het ideaal museumweer. 'Dan gaan mensen een museum in.'

De hoop voor Musuem Nienoord voor wat betreft dit jaar is gevestigd op de zomertentoonstellingen die deze en volgende maand nog lopen. 'We hopen dat we dan de achterstand nog een beetje in kunnen lopen.'