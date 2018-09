Groningen krijgt mogelijk fabriek voor schone vliegtuigbenzine

De provincie Groningen is in beeld voor een fabriek voor biokerosine. KLM gaat die vliegtuigbrandstof gebruiken om schoner te vliegen. Het gaat om een miljoeneninvestering. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De plannen worden bevestigd door Maarten van Dijk, directeur van SkyNRG. Dat is het bedrijf dat de fabriek wil gaan bouwen.

Eind dit jaar

'We zitten nu in de laatste fase van het selecteren van een locatie en van leveranciers. Ik denk dat we eind dit jaar of begin volgend jaar definitief naar buiten kunnen treden.'



Rotterdam en Amsterdam

Van Dijk noemt Rotterdam en Amsterdam als mogelijke alternatieven voor Groningen. KLM, een van de grondleggers en belangrijk aandeelhouder van SkyNRG, bevestigt dat er plannen zijn voor een biokerosinefabriek, maar wil er niet veel over kwijt.



Werkgelegenheid

De bouw van een Nederlandse fabriek zorgt voor werkgelegenheid, zowel bij de bouw als wanneer hij in bedrijf is. Niet enkel direct, ook indirect, in de vorm van productie en transport van biomassa, schrijft de krant.

Het zou in eerste instantie gaan om een investering van 5 tot 10 miljoen euro.

Shell

SkyNRG werkt samen met Shell. Het doel is om het gebruik van biobrandstof in de luchtvaart een impuls te geven. Binnen het samenwerkingsverband levert SkyNRG de duurzame vliegtuigbrandstof, terwijl Shell Aviation zorgt voor de technische en commerciële expertise en beheer van de toeleveringsketen.