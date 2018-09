'Het hoedje is het belangrijkste van de dag, daar heb ik me eerst op gericht'

Het is de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. Een van de tradities op deze dag is dat twee 'gewone' Groningers de feestelijkheden in de Haagse Ridderzaal mogen bijwonen.

De bofkonten dit jaar zijn Jenny van der Werf en Wahabou Alidou. Commissaris van de Koning René Paas droeg hen voor, nadat ze vorig jaar met het project Colourful Het Hogeland de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017 wonnen. Om kwart voor acht vertrokken ze vanaf het Groninger Hoofdstation met de trein naar Den Haag.

Spannende dag

Een spannende dag dus voor het tweetal, maar Van der Werf zegt heerlijk te hebben geslapen. Alidou was wel meerdere keren wakker.

Is dit echt of zit ik nu te dromen? Wahabou Alidou

'Ik dacht: is dit echt of zit ik nu te dromen? Ik kijk echt uit naar vandaag. Het is uniek om dit als burger mee te maken. Ik kom uit Afrika en ik zit straks in dezelfde ruimte als de koning en koningin!', zegt hij met een glimlach van oor tot oor.

Troonrede

In Den Haag zullen de gasten straks eerst door de voorzitter van de Eerste Kamer worden ontvangen, waarna ze naar de Ridderzaal gaan om naar de Troonrede te luisteren.

Daarna wacht het duo nog een lunch met alle andere genodigden.

Hoedje

Van der Werf heeft zich bij het uitzoeken van haar outfit goed voorbereid: 'Ik heb eerst eens gekeken op Google wat gebruikelijk is. Toen kwam ik erachter dat het hoedje het belangrijkste is van de dag, dus daar heb ik me eerst op gericht.'

Ze mocht een roze hoedje lenen van kunstschilder Marten Huitsing uit Bedum. 'Hij heeft dit hoedje gebruikt voor het maken van een schilderij voor het tv-programma Sterren op het Doek, dat hij heeft gewonnen.'

Ketting

Alidou draagt een moderne Afrikaanse outfit, met ook een hoedje. 'Ik heb kleren met oranje erin besteld in Afrika. Ze zijn gisteren binnengekomen, net op tijd.' Ook heeft hij een ketting om. 'Dit is een typisch Beninse ketting. Die doen we alleen maar om voor speciale dagen, zoals vandaag.'