Twee gewonden bij ongevallen op A7; weg is weer open (update)

De A7 tussen Hoogkerk en Marum was dinsdagochtend een tijdlang dicht vanwege twee ongelukken. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

Het eerste ongeluk vond rond acht uur plaats. Daarbij waren vier auto's betrokken. Twee mensen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak ongeval

De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. Maar een vrachtwagenchauffeur die eerste hulp verleende zegt dat één van de auto's vlak voor de afrit naar Marum uitweek naar rechts. De achteropkomende auto merkte dit te laat op en klapte bovenop twee andere auto's.

Een paar honderd meter achter het ongeval ging het nogmaals mis. In de file die door het eerste ongeval ontstond botste een automobilist op zijn voorganger. Bij dit ongeval vielen geen gewonden, maar beide auto's moesten wel worden afgesleept door een bergingsbedrijf.

Rijbanen weer open

Rond kwart over negen kon Rijkswaterstaat één rijstrook weer vrijgeven. De rechterrijstrook is vlak voor tien uur ook weer opengesteld voor verkeer.

Door de ongevallen ontstond er tussen Hoogkerk en Marum een file met een maximale lengte van 10 kilometer. Op dit moment staat er nog 5 kilometer en is de vertraging volgens de ANWB zo'n 25 minuten. Rijkswaterstaat verwacht dat de file nu snel afneemt.

Schoonmaken

Als de file helemaal is opgelost, sluit Rijkswaterstaat één rijstrook weer even af. Dan wordt het asfalt schoongemaakt. Ook de afrit bij Marum gaat dan even kort dicht. Omdat het dan minder druk is op de weg, verwacht Rijkswaterstaat hier weinig vertraging van voor het verkeer.