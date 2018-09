Personeel UMCG bereidt 'hardere acties' voor

Medisch personeel van het UMCG in de stad komt dinsdagmiddag bij elkaar om nieuwe acties voor te bereiden in de strijd voor een nieuwe cao. Vakbond FNV meldt dat patiënten nu ook wat gaan merken van de acties.

De cao voor het personeel van de acht academische ziekenhuizen in ons land liep op 1 januari af. Sindsdien onderhandelen de bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), maar de gesprekken zitten muurvast.

Geen beweging

Het personeel wil een loonsverhoging van 3,5 procent. De ziekenhuizen bieden 2 procent. Beide partijen willen niet bewegen en houden vast aan hun eis en bod.

Behalve een loonsverhoging willen de werknemers ook dat er wat gebeurt om de werkdruk te verlagen, en moet ouder personeel makkelijker kunnen stoppen.

Hardere acties

De afgelopen maanden is er een aantal ludieke acties geweest in het UMC in Groningen, maar nu dreigt FNV hardere acties voor te bereiden.

Dat zouden eerst stiptheidsacties worden, waarbij medewerkers strikt volgens het rooster werken, pauzes nemen en geen roosterwijzigingen op korte termijn accepteren.

Operaties uitgesteld

Maar het actiecomité in Groningen wil die stap overslaan en direct harder actie voeren met zondagsdiensten op doordeweekse dagen. Daarbij is er een minimale bezetting en wordt alleen écht noodzakelijke zorg verleend. Patiënten die wachten op een operatie kunnen er in dat geval op rekenen dat ze nog langer moeten wachten.

'Met die actie zeggen we: we doen wat moet, en niet meer. De rest mag de werkgever oplossen', zegt FNV-bestuurder Harma Schrage. Op de vraag of ze bang is dat die acties patiënten tegen de borst stuit, antwoordt ze: 'We krijgen ook steun van sommige patiënten, maar ja: ze zullen het wel merken.'

Actieplan

Tijdens de bijeenkomst dinsdagmiddag bespreekt het personeel hoe de acties precies worden uitgevoerd.

'Zondagsdiensten zijn zo ingrijpend dat er per afdeling een actieplan moet komen. We moeten het goed voorbereiden. Vervolgens worden die plannen besproken met het ziekenhuisbestuur.'

