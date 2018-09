Rondje Groningen: Wordt Pechtold burgemeester van Groningen?

Het laatste fluitsignaal van conducteur Bram en een mogelijke carrièreswitch van Alexander Pechtold. Het komt allemaal voorbij in deze gloednieuwe Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Wordt Pechtold burgemeester van Groningen?

GeenStijl-redacteur Bart Nijman toont aan hoe snel het kan gaan. Een tweet waarin hij veinst te hebben opgevangen dat Alexander Pechtold burgemeester van Groningen wordt, heeft bijna 40 retweets, 50 reacties en 100 likes... Voordat iemand vraagt waar de informatie vandaan komt. Het blijkt verzonnen.

Dan merk je toch weer dat mensen snel geneigd zijn vanuit hun onderbuik te reageren... goed. Verder.

2) Iemand dit... typische beeldje gestolen?

Je zou toch zeggen dat hij terug te vinden moet zijn...

3) Wiebes op de catwalk

In een poging om Prinsjesdag wat op te leuken, kwam de VVD met een 'catwalk'-video van de Kamerleden in hun gelegenheidsuitdossing. Inclusief gasminister Wiebes.

[Tweet:https://twitter.com/VVD/status/1041929815488692224/video/1]

Het is weinig Gronings, maar de reactie van GroenLinks is wel ludiek.

4) Zweedse reisblogger tipt Stad

De Zweedse reisblogger Alex Waltner ging afgelopen zomer naar Groningen, vindt het een lovely city en geeft nu zijn tips aan andere mensen. Grappig trouwens: hij kende onze hoofdstad al door het voetbalteam. Dat zal met Granqvist en Berg te maken hebben, toch?

5) Iets over? Zet het aan de weg

Wat in Beijum en Lewenborg een afvalprobleem is - hele bankstellen aan de weg zetten - is in andere delen van de provincie weer iets heel moois.

6) 'Hoe fietst iedereen hier zo chill rond?!'

Deze internationale studente moet duidelijk nog even wennen aan het Groningse fietsleven.

7) Brams laatste fluitsignaal

Hoofdconducteur Bram is een fenomeen op social media. Maar op het Groningse spoor zullen we hem niet snel meer zien.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Joh, heb je gisteren al gezien?