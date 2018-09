Dit zijn de Groningse hoedjes op Prinsjesdag

Het is een vast onderdeel van Prinsjesdag: de hoedjes. De een gebruikt het als politiek statement, de ander geeft er een modieuze draai aan.

Zo heeft het Groningse ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van de Graaf een hoed van Groningse makelij. Haar jurk is bovendien gemaakt door een Syrische vluchteling.

Ook Antje Diertens (D66) heeft nagedacht over haar hoed. Ze kocht haar hoofddeksel een tijdje terug op Curacao, omdat zij de Caribische eilanden in haar portefeuille heeft.

Anne Kuik

gaat voor een turquoise jurk met bijpassend hoofddeksel.

Geen hoedje

Opvallende zonder hoedje is Sandra Beckerman van de SP. Liep ze vorig jaar nog in rode baret over het Binnenhof, dit jaar doet ze het zonder, omdat Beckerman wil dat het op Prinsjesdag over de inhoud gaat, en niet over het uiterlijk.

Sterren op het doek

En dan is er nog Jenny van der Werf uit Bedum. Zij mag naar Den Haag omdat ze met het project Colourful Het Hogeland de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017 heeft gewonnen.

Ze mocht een roze hoedje lenen van kunstschilder Marten Huitsing uit Bedum. 'Hij heeft dit hoedje gebruikt voor het maken van een schilderij voor het tv-programma Sterren op het Doek, dat hij heeft gewonnen.'

