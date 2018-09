Slechts eenderde van de Noorderlingen heeft vertrouwen in Den Haag

In Noord-Nederland heeft slechts 35 procent van de mensen vertrouwen in de landelijke politiek. Minister-president Rutte geniet nog minder vertrouwen.

Slechts 30 procent van de inwoners in het noorden vertrouwt hem als premier.

Minder vertrouwen dan rest van Nederland

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS. Daarmee is het vertrouwen in dit deel van het land een stuk lager dan in de rest van het land. Landelijk gezien heeft 41 procent vertrouwen in de landelijke politiek en 37 procent in premier Rutte.

Verklaring

Volgens Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck is het vertrouwen in de politiek in Noord-Nederland sowieso al wat lager dan in de rest van het land. 'Daar zit een deel van de verklaring. Het tweede is dat de gaswinning ook een belangrijke rol speelt, al is dat in dit onderzoek niet specifiek uitgevraagd.'

Gelijkgestemd met Nederland

Als het gaat om bijvoorbeeld het afschaffen van de dividendbelasting (59 procent is tegen) of de kijk op de Europese Unie (10 procent is tegen Europese samenwerking) wijken de cijfers in Groningen, Friesland en Drenthe volgens Van Heck niet af van de rest van het land.

Bekijk hier de landelijke resultaten van het onderzoek.

