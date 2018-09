'Er zijn nog heel veel plekken in beeld voor de biokerosinefabriek'

Krijgt Groningen een biokerosinefabriek die de nodige werkgelegenheid met zich meebrengt? De plannen van het Amsterdamse bedrijf SkyNRG klinken hoopvol, maar: 'Zover is het nog lang niet.'

Dat zegt woordvoerder Merel Laroy van SkyNRG. 'We hebben nog niet eens een lokatie. Daarvoor zijn heel veel plekken in beeld en niet alleen Groningen.'

Daarmee zwakt de woordvoerder de uitspraken van haar eigen directeur dinsdagochtend af. Die noemt Groningen expliciet als alternatief voor Amsterdam en Rotterdam.

Vooralsnog is er niets concreet Merel Laroy - SkyNRG

Enige fabriek ter wereld

'We zijn als SkyNRG nu drie jaar bezig met voorbereidingen om een fabriek te bouwen. In Los Angeles is nu de enige fabriek voor biokerosine ter wereld. Wij denken dat het handig is dat in Nederland ook een fabriek komt. Maar vooralsnog is er niets concreet'.

Frituurvet

In de kerosinefabriek kan een schonere variant van kerosine worden gemaakt, door het te mengen met kerosine uit afvalstoffen. 'We denken aan frituurvet en andere reststoffen. Die moeten ook worden ingezameld en aangevoerd.'

Wat dat de provincie eventueel zou kunnen opleveren, moet Laroy schuldig blijven: 'Qua werkgelegenheid hebben we ook nog geen idee wat dat op gaat leveren.'

Partners

Wanneer komt er dan wel duidelijkheid? 'Daar valt nog niks over te zeggen. We zijn nog bezig met partners voor het project. Zodra alles concreet is, komen we er mee naar buiten', aldus de woordvoerder van SkyNRG.

Zeven procent van de uitstoot

Volgens het artikel in het AD is de burgerluchtvaart in Nederland verantwoordelijk voor 7 procent van de uitstoot. Wereldwijd is dat 2 tot 3 procent. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn bovendien geen harde afspraken gemaakt over de luchtvaart, waardoor voor bedrijven de prikkel ontbreekt om de CO2-uitstoot van vliegen terug te dringen.

Daarnaast is biokerosine ongeveer drie keer zo duur als normale kerosine, dat niet wordt belast. Ook zijn afvalstoffen zoals frituurvet niet oneindig beschikbaar. Er zijn dus nog wel wat uitdagingen voor de schonere vliegtuigbenzine.

