Stedumse genomineerd voor Zweedse muziekprijs

Het is de meest prestigieuze country-prijs van Zweden: de Country SM-award. Eind deze maand wordt hij uitgereikt en misschien wel aan de band Mama's Kitchen van Anne-Lie Persson uit Stedum.

Afgelopen weekend hoorde ze dat ze ervoor is genomineerd.

Ontstaan aan de keukentafel

De in Zweden geboren Anne-Lie Persson is geen onbekende in de Groninger muziekwereld. Als solozangeres scoorde ze meerdere hits. Sinds ruim twee jaar is ze ook actief als zangeres in de Zweeds-Groningse band Mama's Kitchen.

In die band zingt ze samen met haar twee zussen, vader en een oom. 'Als we samen zijn bij onze ouders in Zweden zitten we meestal aan de keukentafel en dan is er altijd wel iemand die een gitaar pakt', legt Persson het ontstaan van Mama's Kitchen uit.

Helemaal niet stoer

Dat Persson genomineerd is voor een countryprijs heeft in haar familie al tot veel hilariteit geleid. 'Als tieners vonden mijn zussen en ik country verschrikkelijk. Het was helemaal niet stoer', vertelt ze.

Maar inmiddels is dat veranderd. Countryteksten zijn vaak heel mooi en de koortjes zijn te gek.'

'Geweldig'

Het Country SM-awardfestival wordt van 27 tot en met 30 september gehouden in het Zweedse Sälen. Mama's Kitchen neemt het in de categorie Rock/Pop Country op tegen drie andere Zweedse bands.

'Het is gewoon al geweldig dat we daar mogen staan. Er komen hele leuke artiesten. Er is veel media-aandacht voor dus misschien levert het nog mooie optredens op.'