Maand lang verkeershinder: nieuwe opknapbeurt zeesluis Farmsum De zeesluis in Farmsum (Foto: RTV Noord)

De bruggen van de zeesluis in Farmsum krijgen een opknapbeurt. Dat betekent dat Delfzijl voor het wegverkeer een maand lang moeilijker bereikbaar is via de zeesluis.

De werkzaamheden beginnen komende maandag en duren tot 28 oktober. De motoren en de remmen van de bruggen worden vervangen. Daarnaast worden de bruggen geschilderd. Via de N33 Bij het onderhoud wordt zoveel mogelijk een van de twee bruggen afgesloten en is de andere begaanbaar. Om het verkeer te ontlasten, geeft Rijkswaterstaat wel een alternatieve route. Het verkeer vanuit het oosten van de provincie, die via de Gereweg (N362) naar Delfzijl wil, wordt omgeleid via de N33. Scheepvaartverkeer Het scheepvaartverkeer moet tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de grote sluis even verderop. Het goederenvervoer per spoor van en naar het Chemiepark heeft geen hinder van de werkzaamheden. De zeesluis in Farmsum is het begin of eind van de belangrijke scheepvaartroute Delfzijl - Lemmer. Lees ook: - Renovatie bruggen Farmsum bijna klaar; donderdag weer vrij baan voor verkeer (januari 2018)

