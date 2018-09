Deel dit artikel:













Motorrijder moet naar ziekenhuis na aanrijding Zowel de motor als de auto raakten zwaarbeschadigd (Foto: De Vries Media)

Niet alleen op de A7 bij Marum was het dinsdagochtend raak, ook even verderop op de Haarsterweg tussen Marum en Frieschepalen was een ongeluk. Een motorrijder werd daarbij aangereden door een automobilist.

Dat gebeurde, net als het ongeluk op de A7, rond acht uur. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de motor raakten door de klap fors beschadigd. Na het ongeval werd de Haarsterweg volledig afgesloten. Inmiddels heeft de politie de weg weer vrijgegeven. Lees ook: - Twee gewonden bij ongevallen op A7; weg is weer open