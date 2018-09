Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: De Troonrede laat me koud Koning Willem-Alexander en Koningin Maximá tijdens de Troonrede (Foto: Koen van Weel/ANP)

De derde dinsdag in september is traditioneel Prinsjesdag. Op die dag leest Koning Willem-Alexander de Troonrede voor. De inhoud daarvan is de afgelopen dagen al uitgelekt.

Prinsjesdag is al meer dan 200 jaar een traditie in ons land. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maken een rondtocht door Den Haag en de vrouwelijke Kamerleden showen hun mooiste hoedjes. Het kabinet maakt middels de Troonrede de plannen voor het komende jaar bekend. Vind jij dit een mooie traditie en ga je kijken? En hoe zit het met de inhoud: verdiep je je daarin? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories. 'Pesten is een serieus probleem' Zo luidt ons Lopend Vuur van gisteren. 97 procent van de 2270 stemmers is het daarmee eens.