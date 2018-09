Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anti-drugsactie gaat verder: hennepkwekerij in Opende opgerold Er was net geoogst in Opende (Foto: Jan Been/RTV Noord) Eén van de twee auto's die in beslag werden genomen (Foto: Politie Noord-Nederland) De kwekerij bevond zich in een voormalige doe-het-zelfzaak (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In Opende is dinsdagochtend een hennepkwekerij opgerold. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden. Ook werden twee auto's in beslag genomen.

De kwekerij bevond zich in een leegstaand bedrijfspand, waar vroeger een doe-het-zelfzaak zat. De hele bovenverdieping was ingericht voor het telen van wiet. Volgens de politie was er net geoogst. Illegaal afgetapt De stroom werd illegaal afgetapt, waardoor er volgens de politie, brandweer en netbeheerder Enexis ook sprake was van een gevaarlijke situatie. 'Er hangen hier ongeveer honderd lampen van 600 Watt. Er wordt hier zoveel stroom afgenomen dat het risico bestaat dat onze transformatoren eruit knallen en dat de hele straat zonder elektriciteit komt te zitten', constateert fraudebestrijder Jans Pepping van netbeheerder Enexis. 'Bovendien bestaat er elektrocutiegevaar voor de hulpdiensten.' Actieweek De inval in Opende maakt deel uit van een grote actieweek tegen de teelt van hennep en de productie van harddrugs. Daarbij werden maandag al zeven wietkwekerijen opgerold en zeven mensen opgepakt. In totaal waren er maandag twintig invallen in onze provincie. Ook in Friesland en Drenthe werden meerdere hennepkwekerijen opgerold. Samenwerking De politie bundelt tijdens de actieweek de krachten met de brandweer, woningcorporaties en netbeheerder Enexis. Lees ook: - Politie rolt zeven hennepkwekerijen op in 'actieweek'; zes aanhoudingen

- Burgemeester Pot over hennepactie: 'We gaan nog een drietal panden bezoeken'

- Enexis doet beroep op Groningers: 'Maak vaker melding van wietplantage'