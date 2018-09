Koning in Troonrede: 'Natuurlijk zijn de problemen in Groningen niet meteen opgelost'

Voor het vierde jaar op rij stond Koning Willem-Alexander in de Troonrede stil bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

'De urgentie van de energietransitie is alleen maar groter geworden na het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost. Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken', aldus de Koning.

Haalbaar en betaalbaar

In de omslag naar schonere energie is het volgens de Koning van belang dat de deze 'voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het is een grote bocht die we met zijn allen moeten nemen.'

Ook stond Koning Willem-Alexander in de Troonrede stil bij de economie. 'Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat. En mensen moeten merken dat de politiek er voor iedereen is.'

