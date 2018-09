Vier hennepkwekerijen opgerold, drie verdachten vast

Tijdens de tweede dag van de hennep-actieweek van de politie zijn tot nu toe in onze provincie vier hennepkwekerijen opgerold.

Behalve bij de kwekerij in Opende, waarbij twee verdachten werden opgepakt, deed de politie dinsdag ook een inval aan de Noorderstraat in Sappemeer. Daarbij werd één persoon aangehouden.

Wiet in de tuin

Daarnaast was het raak aan de Mudaheerd in de Groningse stadswijk Beijum. De politie trof hier hennepplanten aan in een tuin. In Houwerzijl werd ten slotte nog een opgeruimde kwekerij ontdekt.

Eerste dag

Op de eerste dag van de actie, maandag, werden al zeven wietkwekerijen opgerold. Daarbij zijn zeven mensen opgepakt.

Lees ook:

- Anti-drugsactie gaat verder: hennepkwekerij in Opende opgerold

- Politie rolt zeven hennepkwekerijen op in 'actieweek'; zes aanhoudingen

- Burgemeester Pot over hennepactie: 'We gaan nog een drietal panden bezoeken'

- Enexis doet beroep op Groningers: 'Maak vaker melding van wietplantage'