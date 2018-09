PVV doet mee bij raadsverkiezingen Groningen; tegen grote projecten

De Partij voor de Vrijheid doet mee aan de raadsverkiezingen in gemeente Groningen. Dat bevestigt Ton van Kesteren, statenlid voor de PVV.

Hoewel de kandidatenlijst nog moet worden samengesteld voor de deadline van acht oktober, is het verkiezingsprogramma volgens Van Kesteren klaar.

Één van de 45 zetels

Van Kesteren zegt blij te zijn met één van de 45 zetels die er vanaf 21 november zijn te vergeven voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer.

Stelling tegen dure projecten

In het programma neemt de PVV stelling tegenover verschillende prestigieuze, grote financiële projecten, in de gemeente. Daarmee doelt Van Kesteren op de verbouwing van de zuidelijke ringweg, het boren naar aardwarmte met WarmteStad en het Groninger Forum. De bouw daarvan is inmiddels bijna af, maar er moet een geldinjectie van miljoenen naar het gebouw om de exploitatie rond te krijgen.

Verdere uitweiding over het verkiezingsprogramma wordt nog niet gegeven.

