Groningse studenten geweerd bij Prinsjesdag

Het is al een jarenlange traditie: de studentencorpsen die een haag vormen langs de route van de koninklijke koetsen tijdens Prinsjesdag.

Dit jaar ontbraken enkele van deze zogeheten 'studentenweerbaarheden', waaronder die uit Groningen. De leden van Tyr - onderdeel van Vindicat - waren niet welkom, omdat ze nog geen nieuw uniform hadden.

Volgens NOS-commentator Astrid Kersseboom stonden de studenten vorig jaar nog in rokkostuum langs de route. 'Maar schijnbaar werd dat niet goed gevonden. Daarom mochten ze er dit jaar niet staan.'

Wat is een studentenweerbaarheid?

Studentenweerbaarheden zijn van oorsprong gelegenheidsgevechtseenheden in Nederland, die uit universitaire studenten bestaan. Tegenwoordig is het nationalistische en militaristische karakter hiervan verdwenen.

Verder vormt een aantal weerbaarheden tijdens evenementen als Prinsjesdag, de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, staatsbegrafenissen en in 2002 het huwelijk van prinses Maxima en prins Willem-Alexander een afzetting, gekleed in ceremoniële uniformen, veelal uit de 19de eeuw.