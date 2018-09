Aannemer: 'Commissie niet het laatste redmiddel voor aanleg ringweg'

Aannemerscombinatie Herepoort vindt niet dat de speciale adviescommissie als laatste redmiddel gezien moet worden om de ombouw van de ringweg te voltooien. Dat laat Bert Kramer namens de aannemer weten.

'Een laatste kans zou betekenen dat, wanneer dit niet zou lukken, we moeten stoppen. Dat vind ik veel te ver van waar wij staan. Wij zijn natuurlijk al heel ver met dit project', aldus Bert Kramer in reactie op het instellen van de commissie.

Commissie moet problemen oplossen

De opdrachtgever (Aanpak Ring Zuid) en uitvoerder (Herepoort) hebben gezamenlijk besloten een commissie in te stellen. Die moet ervoor zorgen dat de aanleg van de ringweg geen verdere vertraging oploopt en de extra kosten binnen de perken blijven.

'We willen dit project tot een goed einde brengen, daarom deze commissie', zegt Kramer. Hij heeft het volste vertrouwen in een goede afloop, maar geeft toe dat er wel een aantal problemen opgelost moeten worden. Problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan, zoals het niet doorgaan van de zomerstremming, maar ook problemen die zich voor gaan doen in de toekomst.



We gaan ook kijken naar de organisatie. Zitten de huidige poppetjes wel op de goede plek? Bert Kramer - Aannemerscombinatie Herepoort

In de spagaat

'Maar we gaan ook kijken naar de organisatie. Zitten de huidige poppetjes bijvoorbeeld wel op de goede plek?' De aannemer zit op dit moment 'in een spagaat' met meerdere belanghebbenden rondom het project.

'Als wij bijvoorbeeld een viaduct willen vervangen kunnen we niet twee rijstroken ophouden. Maar dat is wel een gestelde eis. We moeten dus kijken of we een aantal gestelde contractuele eisen anders kunnen formuleren, of minder streng maken. We moeten met elkaar gaan kijken hoe we dat gaat doen.'

Opdrachtgever wil verder

Uitvoerder Herepoort maakt zich geen zorgen over het verliezen van de opdracht. Zo heeft gedeputeerde Fleur Gräper (D66) aan de aannemerscombinatie laten weten het contract niet te willen opzeggen.

'Ze heeft hier op de zeepkist gestaan en aan het personeel laten weten dat ze met ons verder wil.'

Geen weg meer terug?

Bert Kramer beaamt wel dat er inmiddels geen weg meer terug is voor de betrokken partijen.

'Dat is natuurlijk ook wel zo. Er is al heel veel geld geïnvesteerd. Als de opdrachtgever écht geen vertrouwen had in een goed einde, dan was de stekker er al uitgetrokken. Ze zien dat we op de goede weg zijn. Er moeten alleen een aantal dingen opgelost worden.'

