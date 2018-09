Deel dit artikel:













Lauwe reacties op Troonrede: Deze warme woorden hadden vorig jaar uitgesproken kunnen worden' (Foto: ANP)

Bestuurders en inwoners van Groningen reageren over het algemeen koeltjes op de woorden over Groningen in de Troonrede. Voor het vierde jaar op rij haalde Koning Willem-Alexander de aardbevingsproblematiek aan in zijn toespraak.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar: 'Weer een passage over aardbevingen. Het wordt nu echt tijd voor daden. De bevolking doe je geen recht met mooie woorden maar goede schadeafhandeling en een menselijk versterkingsprogramma.' Locoburgemeester van Loppersum Bé Schollema noemt de passage 'weinig verrassend'. De alinea over Groningen in de Troonrede 'De urgentie van de energietransitie is alleen maar groter geworden na het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost. Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken', aldus de Koning. 'Nog niet concreet' Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging: 'Er zit weinig verrassends in de troonrede. De koning benoemt nog steeds dat de gaswinning zo snel mogelijk wordt afgebouwd, maar concreet wordt het nog niet.' 'Voordat de gaskraan echt verder dicht kan, moeten eerst de 170 grootverbruikers worden afgekoppeld van het Gronings gas, de export naar het buitenland moet worden teruggeschroefd en de binnenlandse vraag naar gas moet omlaag. Daarnaast is het tempo afhankelijk van wanneer de nieuwe stikstoffabriek klaar is waar buitenlands gas gereed wordt gemaakt voor onze gastoestellen.' Meer banen Commissaris van de Koning René Paas zei begin deze week al dat het niet alleen bij mooie worden moest blijven: 'Als je deze alinea beluistert, roept het kabinet zichzelf op tot concrete acties. Dat kan vanaf morgen besproken worden met het kabinet.' Verder hoopt de CdK op meer. 'Het is heel belangrijk dat er meer banen komen in Groningen, dat heeft het kabinet in de hand, net als de versterking. Als je zo lang moet wachten, dan ben je toe aan een versnelling en ik hoop dat we die kunnen aanbrengen in de komende maanden.' Deze woorden hadden vorig jaar uitgesproken kunnen worden William Moorlag - PvdA Uitgeput en moedeloos Ook voor PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag staat de snelheid voorop: 'De versterking is al heel lang een bottleneck. Al vijf jaar zijn er warme woorden, maar daar zitten Groningers niet op te wachten. Die zitten te wachten op daden en daar ontbreekt het op dit moment aan. 'Deze warme woorden hadden vorig jaar uitgesproken kunnen worden. Waar het op dit moment om gaat, is dat er stappen gezet moeten worden. Ik zie mensen uitgeput en moedeloos raken. Het onrecht in Groningen duurt voort en dat zit iedereen als een graat in de keel.' Lees ook: - Koning in Troonrede: 'Natuurlijk zijn de problemen in Groningen niet meteen opgelost'