Prinsjesdag 2018: van een wanhopig kijkende Wiebes tot een Gronings dopje Minister Eric Wiebes tijdens de Troonrede (Foto: RTV Noord)

We werden genoemd in de Troonrede. 4,5 miljard euro voor versterking en afhandeling van aardbevingsschade. Maar Groningers lieten eerder weten dat ze geen woorden willen, maar daden. Dus hoe is de Troonrede hier ontvangen? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. Verslaggever Sven Jach heeft de Troonrede gevolgd en na afloop de reacties gepeild. Maar waar is minister Eric Wiebes eigenlijk gebleven? RTV Noord maakte een eigen Miljoenennota en jullie mochten bepalen waar het geld aan uit wordt gegeven. Waar denk jij dat de Groningers het meest in willen investeren? En Prinsjesdag draait natuurlijk ook om hoedjes. Hetty Krook uit Blijham mocht een hoed maken voor het noordelijke Kamerlid Stieneke van der Graaf. Krook vertelt hoe ze de kleur van het dopje heeft gekozen. En aan welke eisen moet zo'n hoedje allemaal voldoen? Reddingsoperatie Ring Zuid Een speciale adviescommissie moet ervoor zorgen dat de aanpak van de zuidelijke ringweg niet verder vertraagt. Verslaggever Robert Pastoor staat bij de ringweg met Bert Kramer van de aannemerscombinatie Herepoort. Kan de klus geklaard worden en zo niet, is er dan nog een weg terug? Ronald doet examen bij Ron Weet u nog bij wie u rijexamen heeft gedaan? Kans is groot dat dit Ron Westenborg is geweest. Dertig jaar is hij examinator bij het CBR in Groningen en in die tijd heeft hij 37.000 rijexamens afgenomen. Ronald zoekt hem vlak voor zijn pensioen op en Westerborg neemt prompt zijn rijbewijs in. Hij moet opnieuw examen doen, maar of hij dat haalt? Bekijk de hele aflevering van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.