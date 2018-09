VVD en Partij voor de Dieren: 'Weinig vertrouwen in aanpak Ring Zuid'

De commissie die de aanpak van de zuidelijke ringweg onderzoekt, wekt niet bij iedereen vertrouwen. De Statenfracties van de VVD en de Partij voor de Dieren balen van de gang van zaken.

Beide partijen hadden al een agenderingsverzoek voor de zuidelijke ringweg ingediend en lezen de brief van gedeputeerde Fleur Gräper richting Provinciale Staten met argwaan.

Verbazingwekkend

'Dit is een laatste redmiddel', zegt VVD-Statenlid Nico Bakker als reactie op de brief. Zijn collega Kirsten de Wrede van Partij voor de Dieren is evenmin hoopvol.

'Het is verbazingwekkend hoe deze situatie tot stand is gekomen', vertelt ze. 'In de brief staat dat ze de situatie willen beoordelen, daarmee geeft het provinciebestuur gewoon toe dat er sprake is van een bepaalde situatie. Ik ben benieuwd: welke situatie? Is er sprake van een verschil van mening? Op die vragen willen wij morgen wel antwoord krijgen.'



Er is veel te weinig bodemonderzoek uitgevoerd. Het is het beste dat dit plan wordt afgeblazen Kirsten de Wrede - Partij voor de Dieren

Ondoordacht

De Wrede, fel tegenstander van het huidige plan, ziet het somber in. 'Dit plan is ondoordacht, er is veel te weinig bodemonderzoek uitgevoerd. Dit had niet mogen gebeuren en het is het beste dat dit plan wordt afgeblazen.'

'Hoe onafhankelijk is de commissie?'

Bakker wil zover nog niet gaan, maar denkt wel dat de onderzoekscommissie een zware taak heeft.

'Er komt een commissie waar we vertrouwen in moeten hebben. Er is nu een persoon benoemd, de stuurgroep Ring Zuid draagt twee personen voor en de aannemerscombinatie draagt twee personen voor. Daarbij kun je wel de vraag stellen hoe onafhankelijk deze commissie dan nog is.'

Verder praten

Woensdag komen de perikelen rond de zuidelijke ringweg aan de orde in de commissie Mobiliteit, Economie en Energie. De verwachte aanvangstijd van deze commissievergadering op het provinciehuis is 18.00 uur.

