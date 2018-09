Zorg is jullie speerpunt in de RTV Noord Miljoenennota

Als jullie het voor het zeggen hadden, zou er meer geld naar de zorg gaan. Dat staat in de RTV Noord Miljoenennota.

Ruim 1.800 mensen verdeelden fictief vijfduizend euro over één of meerdere onderwerpen die spelen in onze provincie. In totaal zit er dit jaar 9.215.000 euro in ons Prinsjesdagkoffertje.

1) Zorg (23,3 procent)

Jullie reserveren iets meer dan 23 procent van dit bedrag voor de zorg. Dit onderwerp werd veruit het vaakst aangevinkt. 'Meer handen aan het bed' en 'extra zorg voor ouderen' worden genoemd als onderbouwingen. Ook persoonlijke verhalen komen voorbij. 'Ik zie de nood dagelijks om me heen', zegt een van de respondenten.

'Als ouder van een gehandicapte dochter loop je overal in de zorg tegen dingen aan die door de bezuinigingen heel moeizaam gaan en veel extra tijd en energie vergen van ouders en mantelzorgers', stelt een ander.

We worden meer gemolken dan alle koeien in de provincie Groningen Respondent Miljoenennota RTV Noord

2) Afhandeling aardbevingsschade (16,7 procent)

'Het enige logische', luidt een van de reacties. Velen delen deze mening, want 16,7 procent van onze miljoenen gaat naar de afhandeling van aardbevingsschade, als het aan jullie ligt.

'Omdat wij net als zoveel andere mensen nu eindelijk willen krijgen waar wij recht op hebben', verwoordt één van de mensen die meebesliste over onze eigen Miljoenennota. 'We worden meer gemolken dan alle koeien in de provincie Groningen. Dit komt omdat we het verste van Den Haag af zitten. Net als in de gemeentes zijn wij het voeteneindje.'

3) Pensioenen (14,4 procent)

Jullie maken je zorgen over je pensioen. 'Heb er al jaren niets bijgekregen', schrijft iemand. Een gepensioneerde omschrijft zijn keuze voor 'Pensioenen' als volgt. 'Omdat vooral pensionado's al te lang niet zijn gecompenseerd, geven ze daarom dus ook te weinig geld uit.'

Het is toch te gek in een welvarend land als Nederland dat klassen vaak naar huis worden gestuurd!? Respondent Miljoenennota RTV Noord

4) Onderwijs (14 procent)

'Op het platteland is een groot tekort aan bij-, om en herscholingsmogelijkheden voor volwassenen, waardoor een leerachterstand is ontstaan bij 20-plussers', wordt als reden genoemd om meer geld in onderwijs te investeren.

'Klassen moeten weer kleiner', wordt geopperd als maatregel om het onderwijs beter te maken. Maar ook het lerarentekort heeft een plek in de reacties. 'Het is toch te gek in een welvarend land als Nederland dat klassen vaak naar huis worden gestuurd omdat er geen vervanging is!?'

5) Economie en Werkgelegenheid (11,4 procent)

Een mooi bedrag wordt door jullie gereserveerd voor de post 'Economie en Werkgelegenheid'. 'Mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt', kunnen in jullie ogen een steuntje in de rug gebruiken.

'Werk is moeilijk te vinden', luidt een van de conclusies. Ook de lonen mogen volgens sommigen omhoog. 'We krijgen onderbetaald in vergelijking met het bedrijfsleven.'

Het wegennet in de provincie Groningen is onderontwikkeld Respondent Miljoenennota RTV Noord

6) Infrastructuur (6,6 procent)

'De verkeersonveiligheid is de laatste jaren toegenomen, oftewel: er zijn meer verkeersslachtoffers. Hierdoor is het noodzakelijk om te investeren in infrastructuur', is de onderbouwing van Thijs voor zijn keuze voor 'Infrastructuur'.

Iemand anders maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Groningse wegen. 'Het wegennet in de provincie Groningen is onderontwikkeld.' Ook het openbaar vervoer wordt genoemd. 'Eindelijk een snelle verbinding met de Randstad' en 'een treinverbinding Stadskanaal - Ter Apel - Emmen graag.'

7) Natuur (5,2 procent)

'Als moedertje natuur niet meer functioneert, is al het andere onbelangrijk!'. Deze tegeltjeswijsheid hoort bij een van de 230 vinkjes die de post 'Natuur' kreeg.

Iemand anders verwoordt het met: 'Als er niet in de natuur en duurzaamheid geïnvesteerd wordt, dan hebben alle andere investeringen geen zin.' Maar ook problemen op lokaal niveau moeten volgens jullie worden aangepakt. 'Parken en vijvers mogen wel beter onderhouden worden. Het gras komt op veel plekken tot je knieën en zou wel meer groen in de straat willen zien.'

Goede landbouw is het begin van een goede economie Respondent Miljoenennota RTV Noord

8) Landbouw (3,2 procent)

Een klein deel van de respondenten wil dat er geld naar de boeren gaat. De extreme zomer wordt als voornaamste argument genoemd. 'Boeren hebben het zwaar dit jaar.' Een extra steuntje in de rug is nodig, omdat 'goede landbouw het begin van een goede economie' is.

Meer sport op scholen, met als voorbeelden Nieuw-Zeeland en Amerika Respondent Miljoenennota RTV Noord

9) Sport (2,8 procent)

'Sport verbroedert zeggen ze. Datervaar ik zelf ook', noemt iemand als reden om geld naar de post 'Sport' te laten gaan. 'De mens heeft een sociaal netwerk nodig.'

Grace stipt een ander onderwerp aan: 'Ik heb sport aangevinkt omdat schoolzwemmen terug moet komen en meer sport op scholen, met als voorbeelden Nieuw-Zeeland en Amerika. Dus uitbreiding van schooluren met sport als invulling.'

Johnny heeft één duidelijk sportdoel. 'Al het geld naar FC Groningen!'

10) Cultuur en Wetenschap (2,5 procent)

Van de tien posten hebben jullie het minste geld over voor 'Cultuur en Wetenschap'. 'Op de wetenschap wordt alleen maar meer bezuinigd', zegt een van de 112 mensen die toch voor deze post kozen. 'Cultuur is wegbezuinigd', geeft iemand anders bijval.

