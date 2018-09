Personeel UMCG draait zondagsdienst: operaties uitgesteld en poli's dicht

Personeel in het UMCG in Groningen heeft dinsdagmiddag hardere actie aangekondigd in de strijd voor een betere cao. Op woensdag 17 oktober draait een deel van het ziekenhuis met een zondagsbezetting.

Dit heeft als gevolg dat onder meer poliklinieken dicht blijven en niet-spoedeisende operaties uitgesteld worden.

Grote actiebereidheid

'Ik denk dat tussen de 500 en 1000 patiënten hier wat van gaan merken', zegt Erjan Hilbrands, medisch analist en lid van het actiecomité. 'Maar het hangt helemaal af van de deelnemende afdelingen. Al is de actiebereidheid groot.'

Bang voor negatieve reacties van patiënten is Hilbrands niet. 'We doen dit voor een betere cao, maar in de lange run ook voor betere zorg voor patiënten. En tot nu toe krijgen we ook steun van patiënten. Zij zien de hoge werkdruk bij ons ook.'

Veilig

De zondagsdienst staat in eerste instantie alleen gepland voor woensdag 17 oktober. 'We zijn nu actieplannen voor die dag aan het maken, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. We willen de patiëntveiligheid zo hoog mogelijk houden.'

Tijdens die woensdag zal personeel dat dan vanwege de actie niet hoeft te werken, op andere afdelingen bijspringen of zich laten bijscholen, meldt Hilbrands.

Het UMCG heeft nog niet gereageerd op de geplande acties.

Lees ook:

- Personeel UMCG bereidt 'hardere acties' voor

- UMCG-personeel loopt stille tocht voor betere cao

- Actie bij UMCG: 'We doen belangrijk werk en dat mag wel beloond worden in de cao'