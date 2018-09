Vierde soloalbum Kraantje Pappie op komst

Fans van Kraantje Pappie kunnen vrijdag 28 september met rood omcirkelen in hun agenda. Dan brengt de Groningse rapper namelijk zijn vierde soloalbum uit, genaamd 'DADDY'.

Op die nieuwe plaat staan twaalf nummers, waaronder recente hits als Liefde in de lucht en Lil Craney.

Trilogie

Kraantje Pappie bracht in 2012 zijn eerste soloalbum Crane uit. Twee jaar later volgde Crane II en in 2016 was Crane III de afsluiter van die trilogie. Opnieuw twee jaar later is DADDY dus de vierde soloproductie van de rapper.

Samenwerkingen

De nieuwe cd wordt uitgebracht door Kraantje Pappie's vaste platenlabel Noah's Ark en bevat verschillende samenwerkingen met andere artiesten. In Liefde in de lucht was Chef'Special-frontman Joshua Nolet al te horen, terwijl rapper Bizzey in twee andere nummers te horen is.

Oosterpoort

Om zijn nieuwe muziek te laten horen, begint de rapper op 1 december in Nijmegen aan een clubtour. Op 20 en 22 december staat hij in de Groningse Oosterpoort. Alle zeven concerten van de clubtour zijn inmiddels uitverkocht.

