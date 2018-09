Plan om openingstijden huisartsenpost Delfzijl te beperken stuit op verzet (update)

In Delfzijl en Appingedam is onrust ontstaan over een voornemen om de huisartsenpost van Delfzijl 's avonds te sluiten. Daardoor zouden inwoners na 17.00 uur geen huisarts in de buurt meer kunnen bezoeken.

Wethouder Meindert Joostens van Delfzijl denkt te weten wat er achter het idee zit:

'Werkdruk. Men wil in de hele provincie minder diensten draaien, maar daar willen wij geen slachtoffer van zijn.'

Dokter moet dichtbij zijn

De Doktersdienst zou de huisartsenpost van maandag tot en met zondag in de avonduren kunnen sluiten om zo minder uren te hoeven draaien. In het weekend zou de post alleen nog overdag open zijn. Volgens wethouder Usmany van Appingedam komt de bereikbaarheid van zorg daardoor in gevaar.

'Als de huisartsenpost in de avonduren niet meer open is voor de regio Appingedam-Delfzijl, zullen inwoners naar het OZG in Scheemda moeten om een huisarts te spreken. Dat vinden wij niet acceptabel. In de avonduren en in de weekenden moeten inwoners een dokter in de nabije omgeving kunnen raadplegen.'



Als je met ouderen 30 kilometer moet rijden naar Scheemda, vinden wij dat een grote achteruitgang Meindert Joostens - Wethouder

'Grote achteruitgang'

Joostens deelt de kritiek van zijn collega-wethouder. Volgens hem is een huisartsenpost onmisbaar voor de regio.

'In stedelijk gebied met kernen van 30.000 inwoners kan dit gewoon niet. Als je met ouderen 30 kilometer moet rijden naar Scheemda, vinden wij dat een grote achteruitgang. Alle 13 huisartsen in Delfzijl en Appingedam zijn het volledig met ons eens.'

'Onrust is erg voorbarig'

De toekomst van de indeling van de posten van de Doktersdienst Groningen is in handen van alle 280 huisartsen in de provincie Groningen. Zij bepalen gezamenlijk het aantal posten en de openingstijden. Bestuurslid Harry Bulk van de Huisartsenkring Groningen noemt de ontstane onrust 'erg voorbarig'. Het beperken van de openingstijden in Delfzijl zou slechts één van de vele opties zijn om de werkdruk te verlagen.

'Dit plan ligt formeel niet eens op tafel en is dus zeker niet definitief. Wel is het zo dat de druk op de doktersdienst toeneemt, terwijl het aantal beschikbare huisartsen juist afneemt. Daarom bekijken we hoe we tot een andere urenverdeling kunnen komen. Dat is een breed proces waar huisartsen in alle regio's bij betrokken zijn.'

'Visite kan altijd'

Nu deze optie uitgelekt is, begrijpt Bulk de onrust in beide gemeenten wel. Toch zal bereikbare zorg altijd mogelijk blijven, stelt hij.

'Een huisarts moet altijd bereikbaar zijn. En als mensen de reis niet kunnen maken, is een visite altijd mogelijk. Daar verandert niets aan.'

Verhuizing

De huisartsenpost van Doktersdienst Groningen zat tot 1 juni in het Ommelander Ziekenhuis, maar is sinds de sluiting van het ziekenhuis tijdelijk ondergebracht in een huisartsenpraktijk in de stad.

Een besluit over de huisartsenpost in Delfzijl volgt op zijn vroegst in november.

