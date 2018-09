Korrewegschutter gaf opdracht om getuigen te bewerken

Korrewegschutter Azim A. heeft vanuit zijn cel opdracht gegeven om twee getuigen onder druk te zetten. Doel? Het intrekken van hun belastende verklaring.

Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Bedreiging en afpersing

Het OM eiste eerder deze maand 9 maanden cel tegen een 32-jarige vriend van Azim A. wegens bedreiging en poging tot afpersing. Hij zou in de Albert Heijn een getuige te kennen hebben gegeven dat hij zijn verklaring zou aanpassen: 'Jij moet er voor zorgen dat hij geen acht jaar krijgt.'

Ook zou de getuige geld moeten betalen om het gezin van Azim A. te kunnen onderhouden. Een andere man, die op verzoek van de verdachte een getuige onder druk zou hebben gezet, staat vrijdag terecht.

Ook vervolgd voor ramkraak

Donderdag begint de rechtszaak tegen Azim A. Vorig jaar oktober schoot hij een willekeurige fietser neer aan de korreweg in Groningen. De student raakte blijvend verlamd. Daarnaast wordt hij vervolgd voor zijn aandeel in een ramkraak op een winkel in Zuidlaren. Daarbij werd voor duizenden euro's aan mobiele telefoons buitgemaakt.



Hij staat bovendien terecht voor mishandeling en bedreiging van zijn vriendin en verboden wapenbezit. Het gaat in totaal om acht feiten Annemieke Kemkers - Persofficier

'Bovendien staat hij terecht voor mishandeling en bedreiging van zijn vriendin en verboden wapenbezit', vertelt persofficier Annemieke Kemkers. 'Het gaat in totaal om acht feiten. Het bedreigen van getuigen staat donderdag niet op de dagvaarding, maar het komt natuurlijk wel aan de orde.'

Pistool nog spoorloos

Na de arrestatie van Azim A. zijn er verschillende wapens in beslag genomen. Maar het pistool waarmee de schoten zijn gelost is nog altijd spoorloos. 'Er zijn kogels in het lichaam van het slachtoffer achter gebleven', aldus Kemkers. 'Aan de hand daarvan hebben we het type wapen wel kunnen vaststellen, maar we hebben het wapen niet gevonden.'

Wekenlange klopjacht

Na een klopjacht van een paar weken wordt de Korrewegschutter uiteindelijk op maandag 6 november opgepakt in een studentenflat in de stad. Kemkers: 'Hij heeft daar vanaf 23 oktober gezeten. Het feit is gepleegd op 15 oktober, waar hij in de tussentijd heeft gezeten is niet duidelijk geworden.'

In deze kamer hield Azim A. zich verscholen



Blijft Azim A. zwijgen?

De rechtbank heeft twee dagen voor de rechtszaak uitgetrokken. De donderdag is helemaal gereserveerd voor Azim A. Of hij openheid van zaken geeft is maar zeer de vraag, hij beroept zich namelijk op zijn zwijgrecht.

Vrijdag staan twee medeverdachten terecht die destijds bij de schietpartij aanwezig waren Ook de mannen die Azim A. aan een onderduikadres hebben geholpen moeten zich dan verantwoorden.

