Pohl scoort zijn eerste FC-goal tegen HHC Hardenberg

De reserves van FC Groningen hebben dinsdagavond met 1-0 van HHC Hardenberg gewonnen. Jannik Pohl nam de enige treffer voor zijn rekening.

Op Sportpark de Boshoek trad FC Groningen met Tom van de Looi, Uriel Antuna, Jannik Pohl en Amir Absalem aan in de basis.

Gemiste penalty

De eerste kans van de wedstrijd was voor de ploeg van Danny Buijs, maar Ahmad Mendes Moreira maaide over de bal heen na een goede voorzet van Pohl.

De nieuwe spits van FC Groningen kreeg daarna twee mogelijkheden om Groningen op voorsprong te zetten. Eerst faalde hij één op één met de doelman van HHC en daarna miste hij een penalty.



Fouten

HHC kreeg daarna twee goede kansen na fouten van Lars Kramer. Keeper Jan Hoekstra lette goed op waardoor het 0-0 bleef.

1-0

Vlak voor rust scoorde Pohl dan wel zijn eerste goal in dienst van Groningen. Na een goede voorzet van Moreira kwam de spits goed voor zijn man en kon makkelijk de 1-0 binnen schieten.

Tegen de lat

Na de pauze was er weinig meer te genieten en werd er ook niet meer gescoord.

De grootste kans na rust was voor Absalem die een vrije trap in de slotfase tegen de lat schoot.

