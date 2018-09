FC Groningen na 2 rode kaarten onderuit tegen AZ

FC Groningen heeft in een roerige thuiswedstrijd verloren van AZ: 1-3. De ploeg van Danny Buijs wist na 2 rode kaarten geen stand te houden. Door de nederlaag neemt de FC de laatste plaats van de ranglijst weer over van NAC Breda.

Buitenspel

FC Groningen ontsnapte na enkele minuten aan een achterstand. Bjørn Johnsen dacht AZ aan de leiding te brengen, maar de goal van de spits werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Na ruim een kwartier herhaalde dit scenario zich. Johnsen kopte raak uit een voorzet van Jonas Svensson, maar de VAR stak een stokje voor het doelpunt. De Noor stond wederom achter de laatste linie van de FC.

Kansjes

Ritsu Doan zorgde tussendoor voor het eerste kansje van de thuisclub. Het schot van de Japanner belandde in het zijnet. Jannik Pohl, die zijn basisdebuut beleefde, had AZ daarna pijn kunnen doen. Na een inzet van Doan wist de nieuweling de bal van dichtbij niet richting het doel te krijgen.

Chabot scoort

Julian Chabot hielp de FC in de 25e minuut alsnog aan de 1-0. De verdediger kopte vallend raak uit een hoekschop. Lang kon de ploeg van Buijs niet genieten van de voorsprong. Slechts 2 minuten later draaide Oussama Idrissi de bal in de verre hoek langs Sergio Padt: 1-1.

Rode kaart

In een roerige blessuretijd van de eerste helft kwam de FC met een man minder te staan. Na tussenkomst van de VAR kreeg Deyovaisio Zeefuik een directe rode kaart voorgehouden na een duel met oud-ploeggenoot Idrissi.

Doan faalt

Met 10 man kreeg de FC nog voor de pauze een uitgelezen kans op de 2-1. Na een overtreding van Guus Til ging de bal op 11 meter, maar de slappe inzet van Doan kon worden gepakt door Marco Bizot.

Lat

In de tweede helft wist de FC met het tiental geruime tijd stand te houden. Bovendien behoorde zelfs een hernieuwde voorsprong tot de mogelijkheden. Vooral via Michael Breij lonkte de 2-1. De ex-speler van AZ trof met een schot van afstand de bovenkant van de lat.

Beslissing

Een kwartier voor tijd greep AZ alsnog de zege. Fredrik Midtsjø schot vanaf de kop van het strafschopgebied raak. De FC kreeg daarna zelfs een 2e rode kaart. Ajdin Hrustic moest eraf na 2 keer geel. Invaller Adam Maher legde tegen 9 man de eindstand vast op 1-3.

Hekkensluiter

Door de 5e nederlaag van deze competitie zakt de FC wederom naar de laatste plaats van de ranglijst. De groen-witte brigade ziet NAC op doelsaldo passeren.