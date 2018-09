Videoboodschappen moeten Kamerleden inzicht geven in bevingsellende

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad vragen bevingsgedupeerden hun verhaal te doen voor de camera. Die filmpjes worden komende maandag overhandigd aan Tweede Kamerleden die op werkbezoek komen.

'We willen dat mensen eens in staat zijn de zaken die hen dwarszitten rechtsstreeks aan Kamerleden te vertellen', zegt Jelle van der Knoop van de GBB. 'Meestal hoor je ze alleen óver je praten. Daarom bieden we deze gelegenheid.'

'Wat u doet radicaliseren'

De opnames zijn woensdagavond al. Het plan is pas vorige week bedacht. Inmiddels zijn alle 4000 leden van de GBB geïnformeerd. Zij worden gevraagd 'in een paar rake zinnen' te vertellen wat ze 'zo moe, boos, verdrietig, woedend, of depressief maakt', of wat ze 'doet radicaliseren'.

Een deel van de filmpjes wordt maandag aan de circa tien Kamerleden getoond. Alle filmpjes gaan mee naar Den Haag. Ze verschijnen ook op YouTube. De opnames zijn tussen 17.00 en 20.00 uur op het kantoor van de GBB in Loppersum.

Paar honderd?

Van der Knoop heeft geen idee hoeveel mensen hun bevingsrelaas voor de camera willen vertellen. 'Het kunnen er een paar honderd zijn, misschien maar tien.'

Geannuleerde hoorzitting

Het bezoek van de Kamerleden is een vervolg op de geannuleerde hoorzitting in juni. Destijds kwam het de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat niet goed uit. Als alternatief organiseren de GBB en het Gasberaad nu zelf een werkbezoek. De Kamerleden informeren zich over de stand van zaken rond de gaswinningproblematiek.

