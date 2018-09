Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Max Verstappen komt vandaag naar Groningen Max Verstappen opent woensdag de vernieuwde Jumbo-winkel in de Euroborg (Foto: Frits van Eldik/ANP) In de pop-up store staat ook een Formule 1-bolide van Red Bull (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) In de pop-up store is genoeg te beleven voor Verstappen-fans (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Max Verstappen is vandaag in Groningen. De meeste succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur ooit komt de opening van de vernieuwde Jumbo-winkel in het Euroborgcomplex extra luister bijzetten.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Foodmarkt Die winkel, in zijn soort de grootste van het Noorden, is de afgelopen zes weken omgebouwd van supermarkt tot zogeheten 'Foodmarkt', waar het publiek niet alleen boodschappen kan doen, maar waar ook verse gerechten zoals sushi, pizza's en broodjes worden bereid. Pop-up store In de vernieuwde winkel is ruimte gereserveerd voor speciale activiteiten. De eerste is een tijdelijke Max Verstappen pop-up store. Fans kunnen hier een maand lang een Red Bull Formule 1-wagen bekijken, maar ook een originele race-overall en de helm die Verstappen droeg tijdens de gewonnen race in Oostenrijk. Ook kunnen liefhebbers hier merchandise kopen. De bolide van Verstappen in de pop-up store (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Simulator Max Verstappen verschijnt omstreeks half twee op een podium op parkeerplaats P2 tegenover de winkel, waar hij geïnterviewd zal worden. Voor de fans is daar de mogelijkheid te racen in een simulator. Eén van hen mag het opnemen tegen Verstappen zelf. De Formule 1-coureur treedt, buiten de races, zelden op in het openbaar. Lees ook: - 'De Groningse consument eet als een Bourgondiër'

- Lege schappen in de Euroborg: kan een supermarkt dit zes weken aan?

- Jumbo Euroborg voor het eerst in 11 jaar op Eerste Kerstdag dicht (update)