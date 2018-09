Arjen Lubach maakt opnieuw kans op een web-Oscar

De satirische video van het programma Zondag met Lubach over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA maakt kans op een Lovie Award in de categorie komedie. De prijs staat bekend als de 'Oscars van het Europese web'.

Lubach is bekend met de prijs, want vorig jaar won hij de award toen hij Nederland in een ludieke videobooschap voorstelde aan de Amerikaanse president Donald Trump.

Wapenbezit als ziekte

De genomineerde video over de wapenlobby speelt in op het grote aantal sterfgevallen door schietpartijen in Amerika. De drang naar het bezitten van een pistool wordt door Lubach vergeleken met een ziekte: Nonsensical Rifle Addiction. De genomineerde video is inmiddels bijna vier miljoen keer bekeken.

Stemmen op de video van Lubach kan nog tot 28 september op de website van de Lovie Awards.

