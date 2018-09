Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stadjer opgepakt na achtervolging door Aduard Aan het einde van de Langelaan liet de man het gestolen busje achter (Foto: De Vries Media)

Een 41-jarige man uit Groningen is dinsdagavond laat opgepakt na een achtervolging en zoektocht in Aduard. De politie ontdekte bij een surveillance dat de man in een gestolen auto reed en achtervolgde hem.

Volgens getuigen reed de man op hoge snelheid door Aduard. Daarbij raakte hij ook iets wat schade veroorzaakte aan de zijkant van het gestolen bestelbusje. Aan het einde van de Langelaan in Aduard ging de verdachte er te voet vandoor. Zoekactie Agenten startten vervolgens een zoekactie, waarbij ook Burgernet werd ingeschakeld. De Stadjer kon binnen enkele minuten worden aangehouden. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.