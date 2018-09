Zorgen bij winkeliers om langere sluiting door asbestsanering

Enkele winkeliers in winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand maken zich zorgen: de verplichte asbestsanering lijkt langer te duren dan was aangekondigd.

Maandag startte de tweede week van de saneringsoperatie. In juli werden bij een controle asbestdeeltjes aangetroffen op systeemplafonds bij de entree van winkelpanden. Die worden de komende maanden weggehaald. Zo'n dertig van de ruim honderd zaken moeten daardoor tijdelijk worden gesloten.

Na anderhalve week nog dicht

Het weghalen van de asbest zou per winkel een week duren, maar nog altijd zijn de eerste winkels die vorige week aan de beurt waren dicht, constateert eigenaar Gritus Hoekstra van de kaaswinkel in het winkelcentrum.

Hoekstra, die in de week van 8 oktober aan de beurt is, is bezorgd: 'Een week dicht is voor mij al best een aderlating. Anderhalve week dicht zou helemaal rampzalig zijn, tussen aanhalingstekens dan. Het kost gewoon een hoop geld en dat kan ik niet missen. We hebben al een hele warme zomer gehad waarin we veel geld hebben laten liggen. Dan denk je dat dat voorbij is, en dan krijg je dít voor je kiezen.'

Onrust over vergoeding

Het steekt hem en andere winkeliers ook dat winkelverhuurders en de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum nog altijd geen duidelijkheid hebben gegeven over een schadevergoeding.

'We zijn daar niet goed over ingelicht en daardoor is een hoop onrust ontstaan. Dat was te voorkomen geweest door bepaalde toezeggingen te doen, bijvoorbeeld over de extra kosten die je hierdoor moet maken. Ik hoop wel dat we er samen uitkomen', zei hij woensdagochtend op Radio Noord.

Lees ook:

- Bezorgde winkeliers over verplichte sluiting: 'Wie gaat dit betalen?'