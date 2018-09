Rondje Groningen: In de ban van Max Verstappen

Een selfie van Max Verstappen, Ede Staal geportretteerd en een Schiere foto: dat - en meer - in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Well done

Een primeur voor het Alfa-college: twaalf studenten hebben hun certificaat Cambrigde English gehaald.



2) Brand!

Brand in het UMCG in Stad. Niet echt gelukkig, maar een oefening.

3) Sarèl goes China

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen is komend weekend niet in Stadskanaal te bewonderen, maar komt in actie in China. Morgenvroeg op Radio Noord vertelt ze er meer over.

4) Max Verstappen maakt een selfie...

Formule 1-coureur Max Verstappen maakte tijdens zijn bezoek aan Stad een 'maxfie'.

5) En dit is het resultaat...

Aardig gelukt toch?

6) Schiere foto!

Koen Atema maakte deze fraaie plaat van de vuurtoren op Schiermonnikoog.

7) Stukje voetbalgeschiedenis...

Uit de oude doos.

8) Stukje voetbalgeschiedenis deel 2...

Uit de iets minder oude doos.

9) Als een blauwe draad

Hij is klaar: de natuurspeelplaats bij Kardinge in Stad.



10) Pronkjewail

Hoe het is om het Pronkjewailpad door onze provincie te lopen? Mooi, zegt Elly Bos. Waarom ze dat vindt, lees je op haar blog.

11) En dan nog even...

En dan natuurlijk nog Ede. Altijd Ede. Nu getekend door Jeronie.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kiek moar eem.