Directeur van Wildlands vertrekt per direct

Algemeen directeur Frankwin van Beers vertrekt bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

Dat meldt RTV Drenthe. Van Beers heeft er bijna negen jaar gewerkt.

Per direct

Van Beers vertrekt per direct, maar hij is nog wel 'beschikbaar om zijn kennis over te dragen op een opvolger'.

De Raad van Commissarissen van Wildlands is lovend over de vertrekkende directeur. 'Voor zijn tomeloze inzet, energie en vooral voortdurende focus op het belang van Wildlands en het Atlas theater, hebben wij enorm veel respect en zijn wij hem zeer dankbaar. Wij wensen hem dan ook alle goeds.'

