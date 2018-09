Participatiesamenleving in Stad en Ommeland: de getallen

Hoeveel contact is er met buren, vrienden, of familie? (Foto: Mendhag/Flickr (Creative Commons))

Hoe gaat het met de participatiesamenleving in Groningen? Hoeveel procent van de Groningers heeft wekelijks contact met familie, vrienden en buren? Hoeveel mensen hebben een betaalde baan? En hoeveel procent van de mensen is actief in verenigingen of de politiek?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam donderdag met cijfers hierover. In dit artikel zet RTV Noord enkele cijfers op een rij.



Context: waarom participatiesamenleving?

Participatiesamenleving: Koning Willem-Alexander sprak bij de troonrede van 2013 dit woord twee keer uit. Het toenmalige kabinet introduceerde dit begrip om aan te geven dat 'van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving'. Vijf jaar naar dato kan dat dus in cijfers worden omgezet.

Tekst gaat verder onder de grafiek



Stemmen en contact met familie

Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en wekelijks contact hebben met familie, dat doen de meeste Groningers wel. Dit beeld wijkt nauwelijks af van de landelijke percentages.

Wel is het percentage inwoners uit Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen dat stemt met 79 procent wat lager dan in de rest van de provincie (84 procent). Vergrijzing en een lager opleidingsniveau spelen hier een belangrijke rol in, net als in veel van de onderzochte categorieën. Als de bevolkingsopbouw in deze delen van de provincie gelijk zou zijn, dan is het verschil al een stuk kleiner: 82 om 83 procent.

Het minst vaak bieden Groningers op vrijwillige basis hulp aan anderen. In Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen is dat 32 procent, in de rest iets hoger: 33 procent. Ook dit beeld wijkt nauwelijks af van het landelijke beeld.

Wekelijks contact met vrienden

Waar in verhouding een groot verschil in zit in de provincie is het percentage mensen dat wekelijks contact heeft met vrienden. In de regio Delfzijl en Oost-Groningen is dit percentage 72 procent, het op-een-na-laagste in het land. In de rest van de provincie ligt dit percentage op 79 procent. Daarmee staat het in de top vijf van het land. Tanja Traag, onderzoeker bij het CBS, heeft hier wel een verklaring voor.

Jonge mensen onderhouden vaker regelmatig contact met vrienden dan ouderen Tanja Traag - CBS

'We weten dat jonge mensen vaker regelmatig contact met vrienden onderhouden dan bij oudere leeftijden. En aangezien Groningen als studentenstad een relatief jonge bevolking heeft, is het logisch dat het percentage hoger ligt dan in Delfzijl en omgeving en Groningen.'

Stad Groningen

Een aantal dingen valt op als we de stad Groningen vergelijken met andere steden in het land. Zo is het percentage dat stemt bij Tweede Kamerverkiezingen van de grote steden in het land in Groningen het hoogst, met 85 procent.

Het percentage mensen dat wekelijks contact heeft met buren ligt in Stad het laagst van de Nederlandse steden (51,9 procent), evenals het percentage mensen dat minstens eens per maand informele hulp aan anderen verleent (28,2 procent). Op de vraag hoe dit verklaard kan worden kon het CBS niet direct antwoord geven.