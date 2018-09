Deel dit artikel:













SP bezorgd om vertraging bij versterking scholen De Wilgenstee in Zeerijp (Foto: Google Street View)

De SP in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over vertraging bij de versterkingsoperatie van scholen in het aardbevingsgebied. Aanleiding zijn berichten dat de versterking van basisschool De Wilgenstee in Zeerijp stilgelegd zou zijn.

Volgens informatie van de SP heeft de NAM het bouwproces stopgezet om 'nieuwe inzichten te kunnen verwerken'. De partij heeft Kamervragen gesteld. Kamerlid Sandra Beckerman wil van minister Wiebes onder meer horen of de NAM de bevoegdheid heeft om dit te doen. Ook wil Beckerman weten of de minister de vertraging in Zeerijp accepteert. Overzicht van versterking scholen Ze vraagt Wiebes bovendien of de versterking van andere scholen in het aardbevingsgebied ook is stopgezet of vertraagd. Ook wil ze weten of er scholen zijn die eerst wel, maar nu niet meer worden versterkt. Beckerman stelt in een toelichting dat het 'zeer pijnlijk zou zijn voor ouders als zij hun kinderen dagelijks naar een onveilige school brengen'.