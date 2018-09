Nieuwe cao voor werknemers in de zuivelindustrie

De ongeveer tienduizend werknemers in de zuivelindustrie hebben een nieuwe cao. Daarover zijn de vakbonden en werkgevers het eens geworden.

Volgens Henk Jongsma die namens CNV bij de cao-onderhandelingen betrokken was, is de nieuwe cao er eentje van deze tijd. 'Er is aandacht voor inzetbaarheid, scholing en gezamenlijke verantwoordelijkheid', laat hij weten.

Twee jaar

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april van dit jaar en heeft een looptijd van twee jaar. Daarin zijn twee loonsverhogingen van 2,5 procent opgenomen.

Met het akkoord komt een eind aan een jarenlange roep om een betere cao in de zuivelindustrie. In onze provincie zijn zuivelfabrieken in onder meer Bedum, Marum en Noordwijk.