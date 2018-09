Universitaire ziekenhuizen doen eindbod om acties te voorkomen

De universitaire ziekenhuizen, waaronder het UMCG, hebben een eindbod gedaan in de cao-onderhandelingen. Met een loonsverhoging van ruim 8 procent hopen de UMC's acties te voorkomen.

Het gaat om een driejarige cao voor de medewerkers van de in totaal acht universitair medische centra in Nederland, maakte werkgeverskoepel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) bekend. De loonsverhoging gaat in die drie jaar trapsgewijs.

Onverwacht eindbod

Het eindbod van de ziekenhuizen komt onverwacht. De onderhandelingen lopen sinds januari en zaten sinds eind mei muurvast. Bij informele gesprekken in de zomervakantie bleek dat er onvoldoende mogelijkheden waren om opnieuw aan tafel te gaan.

Daarom kondigden medewerkers van het UMCG dinsdagmiddag aan hardere acties te gaan voeren. In oktober staat een 'zondagsdienst' gepland op een doordeweekse dag. Daardoor zouden onder meer operaties worden uitgesteld en poliklinieken worden gesloten. Als de acties doorgaan, krijgen daar mogelijk honderden patiënten last van. Ook in andere UMC's in het land worden dergelijke acties voorbereid.

Hogere loonsverhoging dan gevraagd

Het eindbod van de UMC's wat betreft de loonsverhoging is hoger dan de eis van de bonden. Maar het bod komt niet tegemoet aan alle eisen. Zo wilden medewerkers dat er een nieuwe generatieregeling zou komen, waardoor het makkelijker wordt voor oude medewerkers om minder te werken of eerder te stoppen. Ook moet die regeling de instroom van jonge medewerkers bevorderen.

In het eindbod schrijft de NFU echter dat er geen 'algemene generatieregeling' komt, maar dat die eerst beter moet worden onderzocht en getest.

Werkdruk

Een ander belangrijk punt voor UMC-medewerkers was het gebrek aan maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Door een tekort aan personeel zijn er de afgelopen maanden in het UMCG meerdere operatiekamers gesloten, en minder bedden op de intensive care in gebruik.

Brief aan personeel

UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen heeft inmiddels aangekondigd dat er extra maatregelen worden genomen om de hoge werkdruk te verminderen. Zo komen er verpleegkundigen bij.

Hij heeft het personeel bovendien een brief geschreven waarin hij schrijft: 'Onze waardering is groot (...). We delen de zorgen over de werkdruk en vinden net als de bonden dat er een passende beloning hoort bij de verantwoordelijke taken van alle medewerkers.'

Voor de loonsverhoging trekt het UMCG de komende drie jaar in totaal zo'n 60 miljoen euro, stelt Aartsen in een toelichting.

Bonden studeren op voorstel

De ziekenhuizen verenigd in de NFU roepen de vakbonden op om snel een akkoord te sluiten, maar die zijn overdonderd door het persbericht van de NFU.

FNV-bestuurder Elize Merlijn hekelt de communicatie van de werkgevers: 'Normaal gesproken nodig je partijen eerst uit om het te bespreken. Het is nu aan de medewerkers of dit wel of niet akkoord is.'

Acties UMCG gaan door

Haar FNV-collega Harma Schrage, die verantwoordelijk is voor de acties in het UMCG, zegt dat de voorbereidingen voor de acties gewoon doorgaan.

'We bespreken het eindbod van de ziekenhuizen, maar stoppen pas met de voorbereidingen tot er een akkoord is.'

Volgende week reactie

De vakbond gaat de komende tijd het eindbod van de UMC's bespreken. Waarschijnlijk komt er begin volgende week een reactie.

