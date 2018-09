Politie gaat verder met jacht op hennep: twee kwekerijen ontdekt

In Sappemeer werd de stroom illegaal afgetapt (Foto: Politie Groningen/Twitter)

Op de derde dag van de actieweek 'Aanpak hennep' heeft de politie tot nu toe hennepkwekerijen opgerold in Vriescheloo en Sappemeer.

In Vriescheloo werd een verzameling planten aangetroffen in een kas. De hennep wordt opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

In een woning in Sappemeer is ook een kwekerij ontdekt. Daar werd de stroom illegaal afgetapt. De planten worden vernietigd.

Lees ook:

- Vier hennepkwekerijen opgerold, drie verdachten vast

- Politie rolt zeven hennepkwekerijen op in 'actieweek'; zes aanhoudingen (update)