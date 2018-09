Lopend Vuur: In mijn auto ligt nog een wegenkaart

TomTom heeft een zware tijd op de beurs. De waarde van het bedrijf duikelde na berichten dat Renault en haar zustermerken op Google overstappen voor de autonavigatie.

Enkele grote automerken hebben inmiddels al voor Google en Apple gekozen in plaats van TomTom. Bovendien staat Google Maps zo'n beetje gratis op elke smartphone, en kost de TomTom-app geld. Dus ook als je je eigen navigatie meeneemt in de auto, is de keuze wellicht snel gemaakt.

Maar... heb je een backup?

Maar toch: de smartphonebatterij kan op raken, en een ouder navigatiesysteem in je auto geeft soms irritante achterhaalde informatie weer. Heb jij nog een backup? Koop jij voor de vakantie nog een wegenkaart van bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of Italië? Of heb je misschien wel standaard zo'n kaart in de auto liggen - en gebruik je helemaal geen navigatiesysteem?

Ons Lopend Vuur vandaag:

Als je navigatie nodig hebt in de auto, wat gebruik je dan het vaakst?

Praat mee

Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

'De Troonrede laat me koud'

Dat was ons Lopend Vuur op de derde dinsdag van september. 3211 mensen stemden en 79 procent is het ermee eens.