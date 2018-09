Tienduizenden hopbellen geplukt voor zeshonderd speciaalbiertjes

Een bijzondere oogst vandaag in de stad Groningen: tienduizenden 'hopbellen' worden geplukt voor het maken van een echt Gronings biertje.

Het gaat om een gezamenlijk project van brouwerij Baxbier en Stichting Toentje. Deze stichting produceert sinds 2013 op duurzame wijze verse groenten en kruiden voor de Voedselbank Groningen. Toentje biedt ook laagdrempelige werk- en leerplekken.

Arbeidsintensief

Twintig mensen zijn woensdag druk in de weer met het leegplukken van de hopranken. 'Het is arbeidsintensief', vertelt Jos Meijers van Stichting Toentje. 'Het opkweken van de hopranken is ook niet eenvoudig geweest. De planten willen tien tot twaalf meter de lucht in en het liefst net zo diep de grond in. Maar hier stond vroeger een garagebedrijf, dus dat is niet mogelijk. Wij hebben de planten daarom in kisten staan.'

De droogte van de afgelopen maanden is ook een probleem geweest, 'maar het ziet er nu goed uit en we hopen dat hier een lekker biertje van komt', lacht Meijers.

Zeshonderd flesjes

De oogst van Stichting Toentje is genoeg voor zeshonderd flesjes bier. Dit speciaalbiertje is over een aantal maanden te drinken.

Lees ook:

- Bierbrouwers willen hop uit Zuidbroek

- Noordelijke bierbrouwers bundelen krachten: 'Een d'Olle boel'