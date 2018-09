Oost-Groninger gemeenten flexibeler met woningaanvragen

Oost-Groninger gemeenten worden flexibeler met het bouwen van woningen. Van het principe 'eerst slopen, dan nieuw bouwen' wordt afgestapt.

Volgens wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde willen de gemeenten in de toekomst niet veel woningen toevoegen aan de markt, 'maar we willen wel flexibeler met aanvragen omgaan.'

Aanbod sluit niet aan op vraag

Volgens de wethouder sluit het aanbod van woningen op dit moment onvoldoende aan op de vraag. 'Daar willen we iets aan doen, want als mensen hier willen wonen, moet die mogelijkheid er ook zijn.'

Wonen in boerenschuur

Eén van de initiatieven op het gebied van nieuwe woningen in de grensgemeente komt van de stichting Blijven Wonen in Westerwolde. Die stichting wil boerenschuren ombouwen tot appartementen, zodat ouderen die in Westerwolde willen blijven wonen, niet meer naar bijvoorbeeld Stadskanaal of Winschoten moeten verhuizen.

Volgens Huizing is het inderdaad een probleem dat Westerwolde momenteel niet veel geschikte woningen voor deze doelgroep heeft. 'We staan positief tegenover het initiatief van de stichting. Het is namelijk precies waar op dit moment geen aanbod voor is. Met de nieuwe afspraken wordt het mogelijk om hierin mee te gaan.'

