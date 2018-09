Deel dit artikel:













Fietsers geattendeerd op onveilige verkeerssituaties Fietsers werden door werkgroepleden en verkeersambtenaren geattendeerd op hun rijgedrag. (Foto: Gemeente Appingedam)

Fietsers in Appingedam, veelal scholieren, keken vreemd op toen ze woensdag in de ochtendspits tot stilstand werden gemaand op de Farmsumerweg. Niet zonder reden, want veel fietsers rijden daar aan de verkeerde kant van de weg.

Fietsers kunnen aan de beide kanten van de weg rijden, en uit gemakzucht wordt nog weleens de verkeerde rijrichting genomen. Daarnaast wordt de drukke weg regelmatig vanuit de verkeerde rijrichting overgestoken, met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Vrolijke actie Om fietsers op deze gevolgen te wijzen, hield de gemeente Appingedam met de Werkgroep Farmsumerweg Veilig een vrolijke handhavingsactie.



Leden van de werkgroep en verkeersambtenaren van de gemeente wezen fietsers op hun rijgedrag en boden hun een presentje aan van Veilig Verkeer Nederland. Ook wethouder Lea van der Tuin deed mee. Ook komende dagen De actie vindt ook de komende twee dagen plaats.