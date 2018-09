Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade keert in eerste half jaar 1,8 miljoen euro uit

Uit de halfjaarcijfers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) blijkt dat sinds de start in maart 1,8 miljoen euro aan schadevergoedingen is uitgekeerd.

Twee maanden geleden was dat nog zo'n 350.000 euro.

De laatste weken is het volgens een woordvoerder van de commissie 'relatief hard' gegaan met het beoordelen van de schademeldingen. In de eerste weken nam het nieuwe schadeloket nog enkele tientallen besluiten per week, de laatste periode neemt de commissie zo'n honderd besluiten per week.

Begin

De woordvoerder wijst er wel op dat dit aantal besluiten nog steeds afgezet moet worden tegen de totale stapel van 17.000 schademeldingen en dat 'dit een begin te noemen is'. Het blijft voor de commissie een aandachtspunt om de vaart van de schadeafhandeling erin te houden.

In totaal zijn tot nu toe ruim 650 besluiten genomen over schademeldingen. In de meeste gevallen heeft de commissie vastgesteld dat er schade is door gaswinning. De hoogste vergoeding is ruim 16.000 euro. Gemiddeld ligt dit bedrag rond de 2.700 euro.

Traag tempo

De commissie staat nog altijd te springen om externe onafhankelijke deskundigen. Onlangs werd al bekend dat de commissie toch in zee gaat met schade-experts die voorheen werden ingehuurd door de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dit omdat er te weinig experts blijken te zijn, waardoor het tempo van de schadeafhandeling te laag is.

Lees ook:

- Gedupeerden mijnbouwschade krijgen rente over hun schadebedrag

- Ook oud-medewerkers NAM en CVW weer betrokken bij schadeafwikkeling