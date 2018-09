Hanzehogeschool: 'Geef ook ouders een rol bij aanpak pesten'

Hoe kunnen leraren ouders betrekken bij de aanpak van pesten op school? Dat gaat de Hanzehogeschool in Groningen onderzoeken. Doel is te komen tot een handleiding die docenten kunnen gebruiken.

Annelies Kassenberg van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving: 'Pesten is een gevoelig onderwerp, omdat het raakt aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. Het is ook nog eens een emotioneel onderwerp; ouders kunnen verdrietig zijn of heel boos. Het is niet makkelijk voor een leerkracht om te bespreken.'

Samen oplossen

Basisscholen hebben volgens Kassenberg vrijwel allemaal wel een antipestmethode, maar die zijn gericht op het oplossen van pesten in de klas. 'Ik vind het een te geïsoleerde aanpak, want het doet zich niet alleen voor in de klas. Ik wil de kring van mensen groter maken, zodat die het samen oplossen.'

Het idee is dat leraren een handleiding krijgen met een stappenplan. Juist in het begin van het schooljaar zouden ze ouders moeten betrekken; niet alleen van pesters en gepeste kinderen, maar ook van de meelopers. Pas als er ook onder ouders onderling een groepsgevoel is, kan het onderwerp bespreekbaar worden, denkt Kassenberg. 'Ik heb wel eens later gehoord dat er sprake was van pesten. Toen dacht ik: waarom wist ik dit niet? Dan had ik het aan de keukentafel kunnen bespreken.'

In de handleiding moeten verder handvaten komen voor de moeilijke gesprekken die leraren met ouders moeten voeren bij pesten.

Subsidie

De hogeschool krijgt 500.000 euro subsidie voor het project van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Ook de Rijksuniversiteit Groningen, Cedin, hogeschool Windesheim, hogeschool Rotterdam, het Nederlands Jeugdinstituut en verschillende basisscholen werken mee.