Live: 'Azim A. maakte wapen schoon in babybadje' Azim A. staat vandaag terecht in Groningen (Foto: RTV Noord)

Azim A. heeft in oktober vorig jaar, nadat hij een willekeurige student op de Korreweg in Groningen van zijn fiets had geschoten, zijn wapen thuis schoongemaakt in een babybadje.

Dat blijkt uit een verklaring van een medeverdachte. A. zou het wapen eerder hebben laten zien tijdens een kraambezoek van vrienden. Azim A. staat vandaag terecht voor de rechtbank in Groningen. Je kunt de rechtszaak hieronder volgen in ons liveblog. De meest recente berichten staan bovenaan. Lees ook: - 'Korrewegschutter gaf opdracht om getuigen te bedreigen'

