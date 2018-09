Deel dit artikel:













Live: Slachtoffer Korrewegzaak: 'Ik had geen schijn van kans' Azim A. staat vandaag terecht in Groningen (Foto: Annet Zuurveen)

'Ik denk vaak aan die fatale nacht en hoe het had kunnen lopen. Was er niet iets dat ik had kunnen doen om te voorkomen dat ik hier nu zit met een dwarslaesie? De uitkomst is steeds hetzelfde: Ik had geen schijn van kans tegen drie knullen en een wapen!'

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Dat zei het slachtoffer van Korrewegschutter Azim A. donderdag tijdens de rechtszaak. A. reageerde met twee woorden: 'Gewoon zwijgrecht'. De volledige slachtofferverklaring kun je hier lezen. Azim A. staat terecht voor de rechtbank in Groningen. Je kunt de rechtszaak hieronder volgen in ons liveblog. De meest recente berichten staan bovenaan. Lees ook: - 'Korrewegschutter gaf opdracht om getuigen te bedreigen'

